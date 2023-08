Foto: Yolanthe Cabau leidt kassamedewerker af met doorschijnend shirtje

Yolanthe Cabau heeft een heerlijk nieuw shirtje aan, maar weet daarmee wel iedereen af te leiden. Het effect deelt ze even op beeld.

De prachtige brunette Yolanthe Cabau heeft nieuw bijzonder shirtje

Yolanthe Cabau deelt een heerlijk beeld van hoe ze samen met een vriendin naar de film Barbie gaat in de bioscoop. En natuurlijk moet de prachtige brunette eerst even van tevoren wat lekkers kopen voor bij de voorstelling. Yolanthe besluit om dat even op film vast te leggen. En daardoor kan je gelijk heel erg goed het strakke roze shirtje zien wat ze aan heeft. De knappe brunette houdt namelijk eerst de camera even op zichzelf gericht. En wat een fantastisch beeld levert dat ook op! Yolanthe ziet er in haar shirtje echt geweldig uit. Het moet voor de medewerkers van de bioscoop toch wel knap lastig zijn geweest om normaal hun werk uit te voeren op deze manier. Ze raken de hele tijd afgeleid van Yolanthe en haar strakke shirtje. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar…