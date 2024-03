Foto: Wéér weggestuurde Mohamed Ihattaren zat stiekem aan lachgas met deze PSV-speler

Mohamed Ihattaren kreeg niet lang geleden opnieuw de kans om door te breken in de voetbalwereld. Deze kans weet hij opnieuw te verprutsen, zo lijkt het. Toch lijkt hij niet de enige voetballer die zijn carrière op het spel zet.

Er lijkt geen einde te komen aan de verhalen rondom Mohamed Ihattaren. Hij heeft meerdere keren opnieuw de kans gekregen, maar deze verpestte hij telkens om de meest bizarre redenen. Zijn laatste kans, die de Tsjechische club Slavia Praag hem gaf, lijkt hij wederom te hebben verprutst. Een foto met verboden middelen is gelekt. Daarmee brengt Mohamed zichzelf aardig in gevaar, maar daarnaast nog iemand. Het heeft alle waarschijnlijkheid dat er een PSV-speler aanwezig was. Veel mensen vragen zich natuurlijk af: welke PSV-speler is hierbij betrokken?

Mohamed Ihattaren zat stiekem aan de lachgasballonnen met deze PSV-speler

