Foto: Voetbalster Lieke Martens heeft zomaar deze splinternieuwe auto gekregen

Lieke Martens showt haar nieuwe auto en poseert er dan ook eventjes goed bij. Deze dame weet precies wat de mannen van haar willen zien!

Onze voetbalster Lieke Martens krijgt van Ford Nederland een nieuwe auto! Ze twijfelt dan ook totaal niet en plaatst het moment op haar sociale media account terwijl ze er mooi bij poseert. Fans kunnen bijna niet kiezen wie nu mooier is, de nieuwe auto of Lieke?

Lieke Martens krijgt opeens splinternieuwe auto

De voetbalster Lieke Martens is enorm blij met haar nieuwe auto en dat kan je goed zien door haar geplaatste post op Instagram. Ze heeft de auto gekregen van Ford Nederland en dat was wel onverwachts voor iedereen. Ook heeft ze nu een auto met een nieuw kleurtje; blauw. Dat zorgt er wel voor dat Lieke erg opvalt! De mooie sportvrouw krijgt veel comments over hoe leuk de auto wel niet is en gelukkig ook nog hoe goed ze er zelf uitziet. Hoe dan ook is het een mooi cadeautje van Ford en hopen we Lieke snel te spotten in haar nieuwe auto!

