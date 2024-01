Foto: Voetbalster Jackie Groenen duikt bubbelbad in met teamgenote

Jackie Groenen is normaal altijd een bijzondere verschijning om te zien. Maar zelfs in bad weet ze nog charmant over te komen.

Met haar mooie foto’s weet Jackie Groenen altijd haar volgers te betoveren. En dat is deze keer absoluut geen uitzondering. De interessante voetbalster heeft namelijk een foto gemaakt, waarin ze in bad te vinden is. En dat is natuurlijk wel bijzonder leuk te noemen. Met een teamgenote geniet ze van de warme bubbels die om haar heen zitten. Je kan duidelijk zien dat Jackie ontzettend aan het genieten is van dit ontspannen momentje. De caption “Work hard, chill hard” is dan ook absoluut op zijn plek.

Jackie Groenen laat mannenharten sneller kloppen met foto uit bad

Met haar bijzondere plaatje laat Jackie Groenen mannenharten wel weer sneller kloppen. Ze heeft namelijk niet zo heel erg veel aan op de foto. En dat vinden haar fans natuurlijk ontzettend leuk om te…