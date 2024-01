Foto: Voetbalster Daniëlle van de Donk laat zich van héél andere kant zien in loszittend jurkje

Voetbalster Daniëlle van Donk geniet momenteel van een mooie reis met haar aanstaande, maar deelt ook nog een aantal leuke kiekjes met fans.

Voetbalster Daniëlle van de Donk laat een heel andere kant van zichzelf zien tijdens haar vakantie. In een opvallend groen, loszittend jurkje deelt ze foto’s van voor én achter, waarin haar mooie vormen goed tot hun recht komen. Het lijkt erop dat Daniëlle, die onlangs haar verloving met vriendin Ellie Carpenter aankondigde, extra bijzonder voor de dag wil komen.

Het opvallende groen jurkje van Daniëlle van Donk

Daniëlle van de Donk staat bekend om haar geweldige prestaties op het voetbalveld, maar op de Malediven geeft ze een kijkje in haar veelzijdige kledingkast. In het opvallend groene jurkje, dat wat losjes om haar heen valt, toont ze zich van een heel andere kant. Het jurkje laat weinig aan de verbeelding over en accentueert op elegante wijze haar vrouwelijke vormen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om te zien. Al haar fans…