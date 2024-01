Foto: Voetballer Mo Ihattaren is overtollige kilo’s weer kwijt

Mohammed Ihattaren verbaasde vriend en vijand met het tekenen van wéér een nieuw profcontract. Niemand had gedacht dat het eeuwige toptalent ooit nog wedstrijdfit zou worden. Deze beelden bewijzen: het is hem gelukt!

Mohammed Ihattaren is klaar voor zijn comeback

Eind 2023 verraste Mohammed Ihattaren vriend en vijand door een contract te tekenen bij Slavia Praag. Toen Ihattaren het contract tekende was hij verre van fit te noemen. Hier heeft Mo in korte tijd een grote verandering in bracht. Zo lijkt het er nu sterk op dat hij al zijn overtollige kilo’s kwijt is en ready is om te vlammen voor zijn nieuwe club. onlangs waren er al beelden te zien dat Ihattaren in de gym aan het zweten was om fit te worden. Vervolgens werd Ihattaren ook al gespot in de kleedkamer van de club tijdens een teambespreking. Nu deelt zijn vriendin Yasmine beelden waarop Mo er in ieder geval fit uitziet.

