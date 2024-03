Foto: Victoria Koblenko bruint haar kadetjes in de zon met openhangend shirtje

De actrice Victoria Koblenko laat haar flinke troeven zien in een zeer kort topje, ze maakt haar fans hier enorm blij mee!

Victoria Koblenko is aan het genieten van het mooie weer en doet dat graag in kledingstukken die bijna niks bedekken! Fans kunnen weer helemaal genieten van haar mooie vormen en zijn blij dat ze dit moment met iedereen deelt

Victoria Koblenko laat zichzelf helemaal zien

De actrice, Victoria Koblenko, heeft haar kledingstukken weer goed uitgekozen! We kunnen Victoria namelijk zien in een strak kleurrijk topje waarbij haar troeven en vormen erg goed te zien zijn. Ze maakt haar fans weer helemaal gelukkig met dit kiekje. Ook heeft ze niet alleen een prachtig kort topje aan, maar ze heeft ook een strakzittend kort sportbroekje aan. We zien hierdoor de vormen van Victoria van top tot teen! En daar kunnen alle fans van het model enorm blij mee zijn!

Victoria Koblenko is samen met Evgeniy Levchenko

Victoria Koblenko heeft een relatie met de ex-profvoetballer,…