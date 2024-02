Foto: Tooske Ragas gaat zeer diep door haar knieën in superstrak broekje

Tooske Ragas weet haar fans weer flink te imponeren met haar nieuwste foto. daar draagt ze wel een heel erg strak broekje.

De blonde presentatrice weet zich altijd ontzettend goed te kleden op foto’s. En van dat talent maakt ze nu ook weer gretig gebruik. Kijk maar naar de neiuwste foto die ze plaatst online. Daar is ze bezig met haar work out en die is zo tof, dat Tooske het moment wel moet delen met haar volgers. Die genieten natuurlijk enorm van alle mooie plaatjes die Tooske laat zien. Bekijk hier de leuke foto’s!

Lees ook: Tooske Ragas laat volgers watertanden met vergeten foto in heel weinig kleding

Tooske Ragas laat zich vanuit elke hoek fotograferen

De blondine weet wel hoe ze een goede foto moet maken. Ze laat zich namelijk vanuit elke hoek fotograferen. En dat ziet er een partij fijn uit. Ze is bezig met haar oefeningen, maar vindt tussendoor ook nog even de tijd om lief naar de camera te lachen. En dat zorgt ervoor dat haar fans de foto’s veel leuker vinden…