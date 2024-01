Foto: Sylvie Meis gaat op zoek naar witte worst in knellend jurkje

Sylvie Meis heeft een bijzondere dag achter de rug. Ze heeft namelijk ontzettend genoten van hele grote witte worsten.

Sylvie Meis was aanwezig op de Stanglwirt White Sausage Party, blijkbaar een bekend Duits celebrity-feestje waar zelfs Arnold Schwarzenegger nog op af komt. En dat grote feest draait geheel om witte worsten, en een klein beetje om heel veel bier. Sylvie heeft zich dus uitstekend kunnen vermaken. En natuurlijk moest ze in traditionele kleding op komen dagen. Ze droeg een typisch Duits jurkje, zoals je die ook vaak met Oktoberfeest ziet. Met dat jurkje wist Sylvie enorm goed de aandacht te trekken van de mensen op het feest, maar ook van haar volgers. Die vonden het natuurlijk erg leuk om Sylvie in dit jurkje te kunnen zien.

Lees ook: Yvonne Coldeweijer maakt nieuwe liefde Sylvie Meis met grond gelijk: ‘Sullige man’

De vormen van Sylvie Meis knallen bijna uit het jurkje

Sylvie Meis had wel weer last van haar welbekende probleem. Telkens wanneer ze een leuk…