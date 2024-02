Foto: Suzanne Schulting en Irene Schouten laten hun strakke achterzijde zien

De mooie dames hebben nu weer iets leuks bedacht voor hun volgers. Na een succesvol WK laten ze zich van hun beste kant zien op de foto.

Natuurlijk zijn Suzanne Schulting en Irene Schouten altijd al ontzettend mooi, maar op de foto hieronder wordt dat nog even net iets meer duidelijk. Suzanne deelt hem op haar social media en laat natuurlijk gelijk aan Irene weten dat het plaatje klaarstaat. Wat zien de dames er toch weer een partij bijzonder uit. Het plaatje is van achter geschoten, dus je kan goed zien wat voor impact al die trainingen hebben op het mooie figuur van beide schaatssters. Met gouden medailles op zak hoeven beide vrouwen zich voorlopig niet meer te bewijzen. Maar toch vonden ze het nodig om dit mooie plaatje nog even de wereld in te slingeren. En dat is natuurlijk helemaal niet erg.

