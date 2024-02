Foto: Stralende Irene Schouten laat haar enorme schijven zien

Irene Schouten is enorm blij met haar enorme schijven en laat ze maar al te graag zien aan haar volgers!

Onze schaatsster Irene Schouten heeft veel successen in de schaatswereld. Zo heeft ze laatst bij het ISU World Championship in Calgary, Canada weer 3 gouden medailles en een zilveren medaille gewonnen. De befaamde schijven die de schaatsster heeft gehaald doen het online bijna net zo goed als zij zelf. Dat merk je wel aan het plaatje dat Irene met haar volgers deelt. De fijne blondine weet precies wat ze moet poste om ervoor te zorgen dat haar volgers weer helemaal up to date zijn. Op Instagram deelt de mooie schaatsster het leuke moment met haar fans.

Irene Schouten straalt met haar nieuwe schijven

De blonde schaatsster Irene Schouten is weer helemaal blij met haar winsten, zo laat ze weten in een instagram bericht. ‘Amazing weekend! Happy with the results” roept ze richting haar fans online. En geef haar eens ongelijk, want Irene Schouten is niet te stoppen! Ze heeft…