Foto: Sterre Koning zet haar mooie verschijning in om aandacht te trekken

Sterre Koning is van vele markten thuis. Deze keer zet ze haar knappe verschijning in om haar nieuwste klus te promoten. Dat is aardig gelukt!

Sterre koning speelt rol in nieuwe film De Tatta’s 2

Van Sterre Koning weten we dat ze veel talenten heeft. Ze is actrice, presentatrice en zangeres. Naast deze talenten is Sterre ook nog een bloedmooie verschijning. Deze looks zet ze nu ook in om haar nieuwste acteerklus te promoten op instagram. Sterre Koning speelt namelijk de rol van Jessica van Kampen in de film De Tatta’s 2. Deze film komt op 14 december 2023 uit. Om deze filmrelease te promoten dachten de producenten en Sterre dat het slim was om Sterre haar looks in te zetten bij de promotie van de film. Zo straalt Sterre op de flyer voor de film. Prachtig! Hoe benieuwd ben jij naar deze film?

Fans Sterre Koning reageren massaal op aankondiging

De reacties onder de foto van Sterre Koning en de aankondiging van De Tatta’s 2 staan vol met uitzinnige fans. De fans…