Foto: Schrijfster Susan Smit laat zich voor de laatste keer in badkleding zien

Bij het lezen van Susan Smit haar boeken zie je niet hoe knap ze is, dus moet ze haar lezers daar zelf af en toe even aan herinneren. Daar gebruikt ze dit soort heerlijke foto’s op Instagram voor!

Badkleding past wel heel goed bij Susan Smit

Net zoals iedereen dit weekend heeft Susan lekker genoten van het mooie weer. Maar ze heeft het over een laatste keer haar badkleding aandoen? Is ze onzeker over haar lichaam geworden? Zeker niet, deze prachtige dame heeft het over dat dit zomaar de laatste keer kan zijn dat het lekker weer is in Nederland. Dus het is voor iedereen de laatste keer genieten van de zon in het weekend! Susan deelt een heerlijk kiekje van dit mooie moment, en haar volgers smullen ervan.

Waar kennen we Susan Smit van?

De prachtige Susan Smit is geboren in 1974 en is opgegroeid in Noordwijk. Het zou je niks verbazen maar ze heeft tien jaar als fotomodel gewerkt, zowel in het binnen en buitenland. Naast haar succesvolle modellen carrière studeerde ze ook nog…