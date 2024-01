Foto: Schaatsster Pien Hersman gebruikt haar tong tijdens uitstapje in buitenlucht

Pien Hersman heeft een nieuwe foto geplaatst op haar Instagram account. Deze keer niet op schaatsen, maar in de buitenlucht.

Natuurlijk moet Pien Hersman weer een van de meest leuke foto’s van de week online zetten. De schaatsster maakt even een uitstapje in de buitenlucht en weet gelijk iedereen te verbazen met haar ongelooflijk leuke kiekje. Natuurlijk weet Pien het weer voor elkaar te krijgen om met slechts één foto heel haar fanbase wild te maken. Nou is het ook wel echt een leuk plaatje.

Lees ook: Foto: Schaatsster Pien Hersman (19) deelt heerlijk setje selfies vanuit eigen slaapkamer

Pien Hersman steekt speels haar tong naar buiten

De schaatsster wordt ook naast het ijs steeds populairder. Meer en meer mensen beginnen Pien Hersman te herkennen en beginnen haar te volgen online. Om al die nieuwe fans een beetje tegemoet te komen, plaatst Pien steeds meer mooie foto’s van zichzelf online. Maar af en toe is het tijd voor een beetje een bijzonder plaatje. Dat merk je…