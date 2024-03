Foto: Schaatsster Pien Hersman gaat ontzettend diep door haar knieën

Pien Hersman weet keer op keer haar volgers te verrassen met mooie foto’s en ook nu is dat weer heel goed gelukt.

De mooie schaatsster heeft weer een flink aantal oefeningen in de sportschool gedaan. Het resultaat daarvan kan je hier bekijken! Op de foto’s zie je hoe Pien flink door haar benen gaat om ervoor te zorgen dat ze het beste van zichzelf laat zien. Haar volgers waren natuurlijk gelijk helemaal in extase.

Pien Hersman laat niet alleen het ijs smelten

In de schaatswereld begint de naam van Pien Hersman steeds meer op te vallen. Maar laten we eerlijk zijn, het zijn niet alleen haar rondetijden op het ijs die de aandacht trekken. Nee, het zijn vooral die kiekjes waarbij het ijs ineens niet meer het enige is dat smelt. Deze 20-jarige schaatsster heeft niet alleen de Nederlandse ijsbaan veroverd, maar ook de harten van menig man in ons kikkerlandje.

Pien Hersman heeft belachelijk veel stijl

Het is niet alleen haar snelheid op het ijs waar Pien indruk mee maakt….