Foto: Schaatsster Pien Hersman (19) deelt heerlijk setje selfies vanuit eigen slaapkamer

Pien Hersman heeft even helemaal niks te doen op haar vrije avondje. En dat is toch wel fijn. Heerlijk ontspannen deelt ze een selfie met de wereld.

De talentvolle schaatsster Pien Hersman gunt haar fans een zeldzaam kijkje in haar relaxte avondroutine. De brunette deelt met hen een reeks adembenemende selfies die ze vanuit haar eigen slaapkamer heeft gemaakt. Pien heeft zo te zien niet al te veel te doen vandaag en de verveling slaat goed toe. Ze is compleet aan het ontspannen en in dat moment heeft Pien besloten om niet één, maar vier prachtige zelfportretten te maken voor haar volgers. Deze foto’s moet je gewoon simpelweg gezien hebben.

Thuis is Pien Hersman helemaal in haar element

