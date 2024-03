Foto: Schaatsster Femke Kok buigt ontzettend diep voorover en maakt haar volgers warm

De prachtige schaatsster Femke Kok heeft even laten zien online waar ze toe in staat is. Een mooie warmloper voor het WK.

Femke Kok draait alvast warm voor het WK Sprint van komend weekend. Femke is sprint-expert, dus dit is haar kans op de laatste gouden medailles van het seizoen. De mooie schaatsster is wel een van de betere die Nederland te bieden heeft. En dat zegt wat, want Nederland heeft alleen maar talent als het om het vrouwenschaatsen aankomt. Met al die Nederlandse toptalenten hoeven we ons de komende jaren eigenlijk op geen enkel toernooi echt zorgen te maken. Het staat dus eigenlijk ook al stiekem vast dat Femke kok gaat winnen op haar toernooi. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze niet moet oefenen. En daarom is ze druk bezig op het ijs. Haar volgers vinden dat alleen maar leuk om te zien.

De schaatspakjes van Femke Kok zijn gemaakt voor mooie foto’s

De leuke pakjes die Femke aan moet op het ijs zijn niet alleen functioneel, maar ook nog eens heel…