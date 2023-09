Foto: Schaars geklede Victoria Koblenko laat zich helemaal gaan op bloedheet festival

Victoria Koblenko gaat helemaal los op een bloedheet festival. Gelukkig heeft de actrice zich schaars gekleed zodat ze het niet té heet krijgt.

Victoria Koblenko gaat helemaal los op wild festival

De knappe actrice Victoria Koblenko is de afgelopen tijd enorm veranderd in de content en uitingen die ze deelt op haar social media. Zo komt Victoria sterk op voor Oekraïne en is ze opzoek naar de ideale versie van zichzelf. Nu was het voor Victoria dus een passende keuze om naar het bijzondere Amerikaanse festival Burning Man te gaan. Burning Man is een festival dat jaarlijks plaats vindt en de gekste en meest excentrieke dingen vinden hier plaats. Niemand weet precies wat er in de woestijn waar het zich bevindt afspeelt, maar de verhalen zijn erg wild. Nu staat onze Victoria Koblenko ook lekker te paraderen op het festival. Op onderstaande video is te zien wat Victoria voor prachtig outfitje heeft aangetrokken. De brunette is ontzettend bruin en heeft een geel met blauw…