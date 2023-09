Foto: Schaars geklede Iris Enthoven laat kijker genieten tijdens Expeditie Robinson

Waar andere Iris (van Lunenburg) het programma heeft moeten verlaten, is er nog maar 1 Iris over in Expeditie Robinson.

De meeste mensen zullen de knappe blondine ongetwijfeld al wel kennen, maar voor wie de naam Iris Enthoven uit het niets komt, is hieronder even een kleine introductie over de knappe blondine.

Even kennis maken met Iris Enthoven

Iris Enthoven heeft al jarenlang een bloeiende carrière als presentatrice, YouTuber en influencer. Ze begon haar reis op YouTube met de populaire kanalen Concentrate Bold en Concentrate Velvet, waar haar carrière een vliegende start kreeg. Daarnaast schitterde ze als presentatrice bij muziekzender XITE, waar ze zomers festivalverslagen verzorgde. Maar wist je dat Iris ook een getalenteerde danseres is? Ze studeerde aan Dansacademie Lucia Marthas. In 2020 behaalde ze zelfs een master in Digital Marketing aan de Universiteit van Amsterdam. Niet alleen op YouTube en televisie, maar ook in de serie Roadtrippers van StukTV was Iris te zien…