Foto: Robin Holzken laat zich van afstandje bespieden in bad

Robin Holzken is een van de mooiste modellen van dit land, en ze laat zich blijkbaar zeer graag bespieden in bad.

De mooie brunette weet precies hoe ze haar volgers een beetje blij moet krijgen. Daar zet ze maar al te graag haar mooie foto’s voor in. En hoe laat Robin die foto’s nemen? Inderdaad, dat doet ze een beetje stiekem. Zo gaat ze zonder kleding in bad zitten en laat ze van een afstandje een foto maken. De hoek van de foto doet gelijk vermoeden alsof iemand die stiekem gemaakt heeft. Maar Robin is wel erg tevreden met het resultaat, want ze zet hem meteen online. De mooie brunette heeft met deze plaatjes weer een ontzettend goede indruk gemaakt. Je kan eigenlijk alleen maar genieten van de foto’s van Robin Holzken.

Zou Bram Krikke de foto’s stiekem gemaakt hebben?

Er zijn maar weinig mensen die bij Robin Holzken de badkamer in mogen komen, maar Bram Krikke is daar er één van. Aangezien hij het vriendje is van Robin, is het voor hem makkelijk om af en…