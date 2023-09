Foto: Rico Verhoeven probeert op sluwe manier zijn peperdure auto te showen

Rico Verhoeven deelt een inspirerend verhaal over zijn achteruitkijkspiegel, maar stiekem wil hij gewoon deze dikke auto showen.

De Urban Mercedes-AMG G63 van Rico Verhoeven is een echte mannenwagen

Rico Verhoeven deelde even een emotionele post op zijn Instagram. Daarin zei hij dingen als “Denk niet na over wat je had kunnen doen, of wat je had moeten zeggen. Omdat we het verleden niet kunnen veranderen” en “Terugkijken in de achteruitkijkspiegel is slechts een glimp van het verleden, door de voorruit kijken naar wat komen gaat is veel belangrijker.” Dat soort motivational teksten passen natuurlijk bij Rico, al voelen ze een beetje als een open deur. Maar stiekem is het gewoon een sluikreclame voor zijn geweldige Urban Mercedes-AMG G63. Rico is ontzettend trots op die wagen en moet hem even laten zien. Zijn fans hebben dat ook wel door, want de comments staan vol met opmerkingen als “mooie auto.”

