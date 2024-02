Foto: Rico Verhoeven moet vrezen voor schadelijke onthulling van zijn ex-vriendin

Wat heeft Rico Verhoeven te verbergen? Zijn ex zet een wel héél opmerkelijk bericht op haar Instagram story…

De ex van Rico Verhoeven heeft een opmerkelijk bericht op haar Instagram story geplaatst. Moet Rico bang zijn voor schadelijke informatie over hem? Jacky Duchenne, de ex en tevens moeder van zijn kinderen, heeft al ooit eerder informatie over hun relatie losgelaten. In een interview uit 2020 vertelde ze dat het vertrouwen tussen de twee helemaal weg was. Of Rico daadwerkelijk is vreemdgegaan of iets dergelijks zegt ze niet. Aan het einde kan ze het toch niet laten om even te zeggen dat hij vaak van huis was en niet thuis sliep…

Nieuwe onthulling van ex Rico Verhoeven

Ook nu kon Jacky Duchenne zich niet inhouden en heeft dus toch iets naar buiten gebracht. Hierover kunnen we met bijna 100% zekerheid zeggen dat dit over hun relatie gaat. In de post staat namelijk: ” I saved your reputation by not telling my side of the story… stay humble.” Nederlandse vertaling:…