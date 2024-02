Foto: Puck Moonen trekt haar jurkje omhoog om schokkend kleurverschil te laten zien

Wielrenster Puck Moonen heeft een nieuwe foto online gezet. En natuurlijk zijn haar volgers daar ontzettend blij mee. Die genieten van het nieuwe plaatje.

Wielrenster Puck Moonen laat het beste van zichzelf zien

Puck Moonen laat op haar nieuwe foto zien hoe je aan mensen kunt laten zien dat je een wielrenner bent, zonder dat je vertelt dat je een wielrenner bent. Met haar prachtige beentjes weet Puck heel goed te vertellen dat ze regelmatig op een fiets zit. Je ziet gewoon het grote kleurverschil tussen haar boven en onderbenen. En dat is wel echt een grote verandering. Haar bovenbenen zijn vanwege die strakke sportbroekjes nog helemaal wit, terwijl haar onderbenen al flink bij gebruind zijn. Dat is toch wel even een grote transformatie als je dat zo ziet. En dat allemaal van dat fietsen.

Het mooie nachtjaponnetje van Puck Moonen betovert wel

Puck Moonen laat haar grote benen zien op een foto in een wel heel erg dun nachtjaponnetje. De brunette weet precies hoe ze de foto een…