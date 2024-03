Foto: Prachtige Jada Borsato bewijst dat we vader Marco dankbaar moeten zijn

Zanger Marco Borsato heeft stiekem een beeldschone dochter, Jada Borsato, we kunnen best dankbaar zijn voor deze prachtige brunette!

De zanger Marco Borsato heeft een dochter genaamd Jada Borsato die recent 21 jaar is geworden. Jada heeft een prachtige stem en vind het geweldig om te zingen. Ook plaatst ze graag foto’s op haar sociale media accounts. Daar heeft ze een foto geplaatst en laat ze gelijk zien hoe prachtig ze wel niet is.

Jada Borsato laat zichzelf goed zien

De brunette Jada Borsato weet goed hoe ze moet poseren voor een foto! Dat laat ze dan ook zeker goed zien in een recent plaatje die ze heeft geplaatst toen ze in Ibiza was. Haar vormen zien er prachtig uit en het jurkje was ze aan heeft zou elk moment kunnen wegwaaien. Fans kunnen van dit kiekje echt alleen maar genieten en mogen wel dankbaar zijn dat Marco zo’n beeldschone dochter heeft! Zo krijgt Jada ook veel reacties op het plaatje zoals: ”Wauw mooie lieve Jeed!”, ”Knappie ben je ook!” en ”Wauw…