Foto: Pip Pellens laat zich volledig zonder kleding zien

Pip Pellens heeft een wel heel erg bijzonder beeld van zichzelf laten maken. Daarmee geeft ze eigenlijk alles wel weg.

De bijzondere actrice heeft weer eens iets gedeeld op Instagram. In een post blikt ze terug op een aantal bijzondere momenten. En het meest bijzondere was wel dat Pip een beeldje van haar eigen vormen had laten maken. Dat is wel iets heel erg persoonlijks om te delen met haar fans. En Pip vond het uiteraard een bijzondere ervaring. Ze voelt zich wel iets closer nu met haar publiek, nadat ze het beeldje gedeeld heeft. De leuke actrice liet haar volgers meegenieten via haar Instagram kanaal. Als je het beeldje zelf even wilt bekijken, dan kan je het beste daar terecht.

Pip Pellens is weer terug in de sportschool

Na haar zwangerschap was Pip eventjes iets minder gemotiveerd om naar de sportschool te gaan. Maar ze is er weer gespot. De actrice deelde een foto waarin ze weer naast alle apparaten te…