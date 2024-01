Foto: Ontzettend fitte Romee Strijd laat weinig aan de verbeelding over

Model Romee Strijd laat haar volgers zien hoe topfit ze wel niet is. De blondine deelt video’s vanuit de sportschool die niks aan de verbeelding overlaten…

Romee Strijd laat uitgebreid zien hoe topfit ze is

Het is natuurlijk geen geheim dat topmodellen zoals Romee Strijd keihard werken voor hun dunne . De modellenindustrie is keihard en om het kleinste maatje te hebben en behouden moeten de dames heel gezond eten en veel sporten. Sommige mensen zijn tegen dit ideaalbeeld, en daarom is de wereld van de plussize modellen steeds normaler aan het worden. Veel mensen willen een realistisch beeld zien, en geen modellenlichaam waar alles goed op staat. Toch is het niet te ontkennen hoe super goed Romee Strijd eruit ziet. En dat nadat ze ook nog eens moeder is van twee kinderen. Op onderstaande foto en video is te zien dat de blondine er dan ook wel heel hard voor werkt in de sportschool. De blondine heeft haar lange lokken op haar hoofd in een staart en draagt een zwart sportsetje….