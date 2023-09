Foto: Olcay Gulsen laat heel Venetië diep haar jurkje inkijken na relatiebreuk

Relatiebreuk of niet, Olcay Gulsen pakt uit bij filmfestival. Olcay laat iedereen meegenieten van haar ‘vriendinnen’.

Olcay Gulsen geeft veel weg met diepe inkijk

Het filmfestival in Venetië moet Olcay Gulsen helpen om over relatiebreuk met Ruud de Wild te komen. Onlangs werd natuurlijk bekend dat Olcay uit elkaar ging met haar ex Ruud. Dit hakte er bij Olcay flink in. Nu probeert ze haar gedachte te verzetten op het filmfestival in Venetië. Dit doet ze dan ook in een sexy en gewaagde outfit. Olcay heeft ervoor gekozen om een knalrode jurk aan te trekken die weinig aan de verbeelding over laat. De jurk laat de mensen goed meegenieten van haar rondingen. Zo sluit de jurk perfect aan op het lichaam van de brunette. Daarbij is de jurk uitgesneden met een diepe decolleté. Hierdoor kan iedereen meegenieten van het prachtige figuur van Olcay.

Volgers Olacy Gulsen gaan helemaal los onder foto

De meeste reacties onder de foto van Olcay zijn positief en complimenteus. Die…