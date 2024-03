Foto: Noa Vahle pakt haar vriend flink beet in een strakzittend jurkje

Onze presentatrice Noa Vahle heeft een strak jurkje aan en laat haar troeven goed zien terwijl ze haar vriend goed vastpakt.

Noa Vahle geeft Tim de Wild een lekker cadeautje

De presentatrice Noa Vahle heeft haar fans en Tim de Wild enorm blij gemaakt met de recent geplaatste foto. We zien de blondine daar samen met haar vriend Tim staan, met een prachtige zonsondergang op de achtergrond. Maar wat duidelijk opvalt, is dat Noa haar troeven bijna uit haar wit met groene jurkje zouden kunnen springen! Als ze nog maar een beetje dichter tegen Tim aan zou drukken, zou het wel heel spannend kunnen worden! Hoe dan ook, Tim mag zich erg gelukkig prijzen met deze prachtige presentatrice; zij is het enige cadeautje dat hij…