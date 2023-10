Foto: Nicolette Kluijver laat met plezier de inhoud van haar gescheurde jurkje zien

De prachtige blondine lijkt laatste wel helemaal door haar jurk heen gescheurd te zijn en zo alles hebben laten zien aan haar publiek.

Nicolette Kluijver geeft veel van zichzelf weg

De aantrekkelijke presentatrice laat weer eens veel van zichzelf zien in haar nieuwste Instagram post. De knappe blondine heeft namelijk een jurkje aangetrokken dei wel heel erg de aandacht trekt. Want dit jurkje lijkt gewoon een beetje doorgescheurd te zijn als je er op eerste ogenblik naar kijkt. Maar wie beter kijkt, ziet dat dit effect komt doordat de jurk van papier gemaakt is. Daarom lijkt de jurk vol met scheuren te zitten, maar het valt allemaal wel mee. Toch krijg je perfect zicht op de prachtige blondine haar fantastische lichaam. En dat wil je echt gezien hebben. Nicolette Kluijver verbaast al haar volgers weer met een bijzonder stukje kleding. Deze outfit zal haar volgers nog lang bij blijven.

Het aantrekken…