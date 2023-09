Foto: Nicol Kremers op de cover van Playboy: ‘Een hele eer’

De pikante carrière van Nicol Kremers

Nicol Kremers is wel gewend om uit de kleren te gaan, ze doet het namelijk dagelijks. Ze plaatst regelmatig pikante kiekjes op verschillende pikante platformen en gooit er zo nu en dan ook wel een aantal op haar Instagram.

Je kunt er van vinden wat je wilt, maar Nicol verdient veel met deze pikante carrière. Daar zul je je nog eens over verbazen.

Peter en Nicolleke

Er is veel te doen geweest rondom Nicol Kremers de afgelopen tijd. We kennen haar natuurlijk van het programma, Massa is Kassa en haar relatie met Peter Gillis. Er is van beiden geen sprake meer, Nicol en Peter zijn uit elkaar én daarbij heeft ze haar plekje in de realityserie moeten overdragen aan Wendy van Hout.

Waar Peter Gillis en Nicol Kremers eerder nog ‘als vrienden’ uit elkaar gingen, is daar nu echt geen sprake meer van. Sterker nog, Nicol…