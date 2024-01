Foto: Naomy van Beem puilt aan alle kanten uit haar krappe sporttopje

De mooie Naomy van Beem is druk in de weer om ervoor te zorgen dat ze er mooi uit ziet voor haar vriend Rico Verhoeven. En dat lukt aardig!

Naomy van Beem weet met haar looks altijd alle mannen van Nederland helemaal op hol te jagen. maar er is maar één man waar ze het allemaal voor doet. En die man is natuurlijk Rico Verhoeven. De kickbokser mag zich wel in zijn handen wrijven met zo’n knappe vriendin. En dat doet hij dan ook zeker. Rico is ontzettend tevreden over het feit dat Naomy hem koos als partner. Het stelletje is nog altijd ontzettend gelukkig en dat zie je ook aan hun lieve foto’s samen. Maar als Naomy alleen op de foto of op film gaat, dan komt een hele andere kant naar boven. Kijk maar naar deze video, waar Naomy in een ontzettend strak sporttopje aan het poseren is. De blondine knalt er bijna uit.

Naomy van Beem deelt geheimen met volgers

De mooie blondine deelt haar geheim in de video…