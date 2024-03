Foto: ‘Mooiste weervrouw’ Amara Onwuka maakt opvallende transfer

Amara Onwuka is toch wel één van de leukste weervrouwen van Nederland. Gelukkig zit ze weer op haar oude en vertrouwde plek!

De mooie weervrouw Amara Onwuka is na een aantal jaar eindelijk weer terug op de plek waar ze zich het meeste thuis voelt. En dat is natuurlijk voor iedereen fijn, want zo kunnen mensen beter genieten van de mooiste weervrouw van Nederland. Ze staat zelf ook weer te stralen.

Amara Onwuka is het gezicht van het weerbericht

Amara Onwuka, de stralende weervrouw die menig kijker betovert met haar charmante glimlach, keert terug naar RTL Weer en Buienradar na een kort uitstapje bij SBS6 en Weer.nl. Tussen 2013 en 2019 schitterde Amara als meteoroloog bij RTL, voordat ze een nieuw avontuur aanging bij SBS6 en Weer.nl. Nu keert ze terug naar haar oude honk, en ze kan niet wachten om weer deel uit te maken van het RTL Weer-team. Vanaf april 2024 kunnen we haar weer bewonderen op haar oude vertrouwde plekje. En dat is fijn, want daar voelde ze zich zelf…