Foto: Monica Geuze bewijst dat ze nog genoeg ‘over’ heeft na verkleining

Monica Geuze heeft een nieuwe foto online gezet en die ziet er natuurlijk weer perfect uit. De prachtige brunette heeft nog steeds genoeg in huis.

De heerlijke vormen van Monica Geuze zien er nog steeds goed uit

Monica Geuze heeft enige tijd geleden ervoor gekozen om het een en ander te laten verkleinen. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat haar volgers lichtelijk in paniek waren. Want zou Monica er nog steeds zo mooi uit zien na de operatie? Dat is natuurlijk de vraag. Maar gelukkig is gebleken dat de knappe brunette ook na de verkleining er nog steeds perfect uit ziet. Haar mooie vormen zijn niet te stoppen. In het pakje dat Monica aan heeft op de foto kan je pas goed zien hoe knap de prachtige brunette eigenlijk is.

Lees ook: Foto: Monica Geuze bewijst met laag topje dat voorgevelverkleining weinig heeft uitgehaald

Het topje van Monica Geuze doet volgers watertanden van geluk

Natuurlijk levert het geweldige topje van Monica Geuze de nodige reacties op bij haar…