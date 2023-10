Foto: Model Sylvia Geersen heeft de allergrootste lippen die jij ooit hebt gezien

Het oogverblindende model Sylvia Geersen heeft haar lippen laten opvullen, wat resulteert in wel heel opvallende video’s.

Mannen worden wild van Sylvias lippen zo groot als een luchtballon

Het beeldschone model Sylvia Geersen heeft onlangs besloten haar lippen een flinke upgrade te geven. Het resultaat? Lippen zo groot dat ze niet zouden misstaan op een luchtballonfestival. Maar Sylvia is meer dan alleen haar opvallende lippen. Ze beschikt over twee indrukwekkende kalebassen en prachtige kadetjes, zoals veel influencers tegenwoordig lijken te hebben. Daar klagen de mannen zeker niet over.

In de video’s hieronder kun je duidelijk zien hoe haar lippen zijn veranderd – ze doen denken aan een vuvuzela, maar dan eentje die je liever ziet dan hoort. Ze combineert haar opvallende lippen vaak met een zonnebril die zo groot is dat je je afvraagt of ze een panoramisch uitzicht heeft. Een beetje jammer, want zo missen we een deel van haar schoonheid.

Lees ook: Video: Kwetsbare…