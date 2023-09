Foto: Minimaal aangeklede Marieke Elsinga geniet languit in het gras van zonnetje

Marieke Elsinga is weer Languit aan het genieten van het mooie weer in Nederland met weinig kleren aan in het gras. Is ze het gras aan het maaien? Dit laat weer zien wat deze beroemde radio DJ in petto heeft!

Marieke Elsinga maakt gebruik van het aangename weer in Nederland met pikante badkleding

De zomer is toch echt aan zijn einde, en Marieke Elsinga kan het weer niet laten om haarzelf te laten zien voor al haar volgers. Hoewel deze oogverblindende radio DJ al 37 jaar is, zou ze zo het modellen leven in kunnen stappen. Naast haar drukke radio leven, heeft ze ook nog tijd om lekker van het weer te kunnen genieten in het gras. En hier kunnen volgers natuurlijk ook een beetje van genieten!

Voor wie nog nooit van Marieke Elsinga heeft gehoord

Als je de afgelopen jaren onder een steen hebt gelegen, dan heb je helemaal gemist wie Marieke Elsinga is. Ze heeft gewerkt bij QMusic en was co-host van het populaire…