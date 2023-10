Foto: Miljuschka Witzenhausen maakt halfnaakt reclame voor haar tijdschrift en de reacties zijn onverbiddelijk

De prachtige brunette Miljuschka Witzenhausen heeft weer een ontzettend spannend plaatje van zichzelf gedeeld.

Miljuschka Witzenhausen geeft net niet alles prijs

De knappe dame is zeer veelzijdig. Zo verschijnt Miljuschka vaak op telvisie, is ze ontzettend actief op social media en heeft ze haar eigen magazine. Vooral dat laatste probeert ze veel te promoten en daar haalt ze alles voor uit de kast. Met haar verleidelijke foto’s online probeert Miljuschka haar fans tevreden te houden en ervoor te zorgen dat ze met zijn allen massaal haar nieuwe magazine kopen. En dat lijkt vooralsnog te lukken, want de reacties onder haar nieuwste foto zijn uitermate lovend. Miljuschka verbergt haar lichaam verleidelijk achter een stapel van haar eigen magazines en zorgt er zo voor dat haar volgers blijven verlangen naar meer. De foto geeft eigenlijk niet zoveel weg, maar dat helpt ergens ook wel weer bij het verleiden. En laat Miljuschka daar nou net heel erg goed in zijn.

