Foto: Mikky Kiemeney deelt beschamend kiekje uit privé-collectie van Frenkie de Jong

Mikky Kiemeney deelt een wel erg beschamende foto van haar vriend Frenkie de Jong. De blondine schendt hier ook wel een beetje hun privacy…

Mikky Kiemeney heel trots op zoontje

De knappe Mikky Kiemeney kan haar geluk niet op sinds ze is bevallen van haar eerste kindje met Frenkie de Jong. De twee zijn duidelijk helemaal in de wolken doordat hun zoontje is geboren. Het zoontje heet Miles, vernoemd naar de opa van Frenkie. Een heel lief gebaar natuurlijk. Toch is het best lastig voor Mikky en Frenkie dat het koppel in Barcelona wonen en dus niet zo dicht bij hun familie in de buurt zijn.

Mikky Kiemeney deelt schattige jeugdfoto Frenkie

Gelukkig doet Frenkie de Jong het goed genoeg als voetballer dat hij prima een privé vliegtuig kan boeken. Zo gaan Mikky en Frenkie lekker makkelijk op en neer, met alle luxe van dien. Natuurlijk ook wel makkelijk voor hun kindje, omdat hij niet in de drukte van een normaal vliegtuig hoeft te zitten. De twee hebben natuurlijk maar een bestemming…