Foto: Merel Leerdam is misschien nog wel knapper dan haar zusje Jutta Leerdam

De zus van Jutta Leerdam, Merel Leerdam, is misschien nog wel vele malen mooier dan de blonde schaatsster.

De ontzettend leuke zus van Jutta Leerdam is misschien nog wel mooier dan de schaatsster zelf. Merel Leerdam verdwijnt soms een beetje in de schaduw van haar jongere zusje, maar is minstens net zo leuk, dan wel niet leuker dan Jutta. Maar Jutta kan nou eenmaal goed schaatsen en dat lukt Merel niet. Maar de influencer heeft weer hele andere kwaliteiten die je absoluut niet moet onderschatten. Met haar geweldige foto content maakt ze haar volgers ontzettend gelukkig. Kijk even mee naar hoe de zus van Jutta er uit ziet. Na het zien van deze foto’s ben je op slag verliefd!

Merel Leerdam is net als Jutta ontzettend sportief

Beide zusjes hebben wat met wintersport. Hoewel Jutta natuurlijk het ijs op is gegaan om groot te worden als schaatsster, houdt Merel ook nog enorm van de kou. Alleen zoekt ze het wat minder vaak op dan haar zusje. Op wintersport komt Merel helemaal tot…