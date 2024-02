Foto: Memphis Depay neemt pasgeboren baby van Frenkie de Jong mee in Ferrari

Memphis Depay laat het pasgeboren zoontje van Frenkie en Mikky meteen zien hoe het moet en neemt hem mee voor een ritje in zijn Ferrari…

Memphis Depay is op bezoek geweest bij Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney. Frenkie en Mikky hebben samen een zoontje genaamd Miles. Het jongetje is pasgeboren en heeft nu al zijn eerste rit gehad in een Ferrari! Depay was namelijk op bezoek met zijn prachtige rode auto. Op zijn Instagram deelt hij een foto van hem en Miles die samen in de auto van Memphis zitten. Hij zegt hierbij: “Gotta teach them young.” Ook deelt hij nog een foto met de moeder van Miles, de prachtige blondine Mikky Kiemeney, waarin hij zegt trots te zijn op haar.

Peperdure autocollectie van Memphis Depay

Deze prachtige Ferrari van Depay is niet zijn enigste luxe en dure auto. Hij heeft een hele collectie van peperdure auto’s. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook nog een Rolls-Royce Wraith Mansory. De prijs van alleen deze auto ligt al rond de €420.000. Hiernaast…