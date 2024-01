Foto: Max Verstappen laat zich aftroeven door fanatieke Kelly Piquet-fans

Kelly Piquet plaatst ontzettend veel mooie foto’s, maar die worden nooit als eerste door Max Verstappen bekeken.

De mooie brunette heeft de laatste tijd een beetje last van een bijzonder probleem. Na ja, het is niet echt een probleem, maar het begint wel een opvallende situatie te worden. Al jaren plaatst Kelly de ene na de andere mooie foto van zichzelf. En vaak dan reageert Max Verstappen daar wel op, maar pas laat. De fans van Kelly hebben er genoeg van. Max moet maar een keertje verantwoordelijkheid nemen en de foto’s van zijn vriendin wat sneller gaan liken. Daarom hebben ze wat bedacht. Er lijkt een soort ‘wedstrijd’ te zijn ontstaan in de comments onder de foto’s van Kelly Piquet. Hoewel Max natuurlijk razendsnel is, proberen veel volgers ‘eerder’ dan hij een comment of like achter te laten op foto’s van Kelly. “Here before Max” zeggen ze dan…

Lees ook: Foto: Kelly Piquet steelt volledig de show zonder onderkleding

Max is snel, maar niet snel…