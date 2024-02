Foto: Max Verstappen deelt eindelijk eerste beelden van zijn nieuwe F1-seizoen

Het nieuwe F1-seizoen gaat bijna van start. Max Verstappen laat vast zien dat hij er klaar voor is…

De eerste Formule 1 wedstrijd is alweer bijna hier. Op 2 maart 2024 gaan de coureurs weer van start in Bahrein. Max Verstappen heeft alvast laten zien dat hij klaar is voor het nieuwe seizoen. Hij laat weten weer hard aan het werk te zijn en dat hij erg veel zin heeft om de baan weer op te gaan. Wil jij de eerste beelden zien van Verstappen? Bekijk ze hier.

Heeft Verstappen dit seizoen kans op kampioenschap?

Afgelopen Formule 1 seizoen was er natuurlijk maar één iemand die gedomineerd heeft. Dat was natuurlijk Max Verstappen. Maar heeft hij het komende seizoen ook kans op het kampioenschap? Of zijn er toch anderen die een goede kans hebben? Als je op dit moment puur en alleen kijkt naar het niveau van de coureurs, zonder te kijken naar de auto’s, zou je toch wel zeggen dat Verstappen veruit de beste is. Natuurlijk zijn de auto’s nog niet bekend gemaakt en moet uit de eerste…