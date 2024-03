Foto: Marlijn Weerdenburg moet gedwongen stoppen met MolTalk

Marlijn Weerdenburg kan de komende uitzending helaas de mensen thuis niet meer blij maken met haar aanwezigheid in MolTalk.

MolTalk is er normaal altijd ná de WIDM-uitzending. Na de finale is er dit jaar géén MolTalk helaas en dat betekent dat Marlijn niet op de televisie hoeft te verschijnen die avond. Toch hebben ze een leuke taak voor Marlijn weten te verzinnen, ze mag namelijk de finale voorzien van audiocommentaar voor slechtziende mensen. Zo kan je de hele aflevering lang luisteren naar het zoete stemgeluid van Marlijn. En dat is natuurlijk ook wel wat waard. Dat maakt de finale waarschijnlijk nog leuker om te zien ook.

Fans waren in eerste instantie teleurgesteld

Natuurlijk vonden de fans van Marlijn Weerdenburg het in eerste instantie helemaal niet leuk dat er geen MolTalk zou zijn. Daar ging namelijk hun kans om meer te zien van de mooie blondine. Maar nu ze het audiocommentaar doet van de aflevering, hebben haar fans alsnog iets om naar uit te kijken….