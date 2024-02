Foto: Marieke Elsinga verhult enorme bult in laag uitgesneden jurkje

Marieke Elsinga laat met dit laag uitgesneden jurkje veel van zichzelf zien! Toch hield ze één bepaald deel van zichzelf goed verborgen…

Marieke Elsinga laat veel van zichzelf zien onder een laag uitgesneden jurkje. Dit doet ze om groot nieuws te onthullen. Ze is namelijk voor de tweede keer zwanger. Op haar Instagram heeft ze twee foto’s geplaatst waarin ze duidelijk maakt zwanger te zijn. De eerste foto is nog een beetje raadselachtig. Ze heeft namelijk een foto gemaakt van haar kat die wel heel erg nieuwsgierig naar een zwangerschapstest kijkt. Op de volgende foto laat Marieke duidelijk zien dat ze zwanger is, door een foto van zichzelf in een laag uitgesneden jurkje te zien. Wil jij deze foto zien? Bekijk ‘m hier. Haar volgers zagen het écht niet aankomen dat Marieke zwanger is. Wil je weten waarom? Lees dan nog een stukje verder.

Zwangerschap Marieke Elsinga was onverwacht

Niemand had de zwangerschap van Marieke Elsinga aan zien komen. Dat komt omdat ze…