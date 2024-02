Foto: Marieke Elsinga heeft last van chagrijnige bedpartner

Marieke Elsinga zit het niet mee. Ze heeft ontzettend veel last van een bedpartner met een verschrikkelijk humeur. Kijk maar mee!

Presentatrice Marieke Elsinga weet wel hoe ze haar vrije dag moet doorbrengen. Dat doet ze het liefste in bed. En dan maakt ze ook nog eens een hele fotocollage vanuit haar slaapkamer. Dat is natuurlijk wel leuk, zeker voor haar volgers. Die smullen van alles wat de brunette online zet. Toch is er iemand die de sfeer een beetje verpest. De bedpartner van Marieke Elsinga heeft namelijk absoluut geen zin in al die ongein op de vroege morgen. Haar kat gooit roet in het eten en trekt een ontzettend chagrijnige blik, zoals alleen de kat van Marieke Elsinga dat kan. Kijk maar mee op de foto’s hieronder om te zien hoe dat is.

De poes van Marieke Elsinga is op de foto gezet

Marieke probeert rustig van haar vrije dag te genieten. Maar dat gaat niet, want bovenop haar ligt de…