Foto: Machteloze Jutta Leerdam wordt tegen de grond gewerkt door Jake Paul

De zeer aantrekkelijke schaatsster Jutta Leerdam heeft een nieuwe foto geplaatst en mensen maken zich daar toch zorgen om.

De prachtige blondine Jutta Leerdam ligt plat door vriendje

Het is inmiddels wel bekend dat Jutta Leerdam en Jake Paul, de Amerikaanse Youtuber en boxer, een relatie met elkaar hebben. De knappe blondine viel als een blok voor de Amerikaan. Maar blijkbaar doet ze dat nu ook letterlijk, aangezien ze beide op de grond te spotten zijn. De knappe blondine wordt tegen de grond gewerkt door Jake Paul. Wat is hier aan de hand? Probeert Jake zijn carrière uit te breiden naar worstelaar? Of is er sprake van agressie? Het is gelukkig allemaal een stuk onschuldiger. Jake Paul heeft namelijk gewoon zijn vriendin Jutta Leerdam een beetje stevig vastgepakt tijdens het stoeien. En dat mag natuurlijk gewoon. De foto ziet er wel erg intiem uit zo.

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn innig met elkaar…