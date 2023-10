Foto: Lisa Vol van OG3NE laat haar voorgevel zien door kijkraampje

De prachtige zangeres Lisa Vol heeft met haar nieuwste foto wel weer bewezen wat haar beste kant is. De foto spat gewoon van je scherm!

Lisa Vol en haar zusjes van OG3NE brengen bijzonder lied

Samen met haar lieve zusjes van meidengroep OG3NE was Lisa Vol op bezoek bij de Nederlandse Leeuwinnen. Ze keek naar de wedstrijd die Oranje had tegen Engeland. Vooraf aan die wedstrijd mocht Lisa, samen met haar lieve zusjes, het Wilhelmus zingen. Dat is iets wat de knappe blondine nog niet eerder had mogen doen, maar wel absoluut van haar bucketlist wilde strepen. Nu heeft ze dat eindelijk kunnen doen. En natuurlijk wist de knappe blondine daar te vlammen. Maar dat lag niet alleen aan de zangeres haar muzikale kwaliteiten, want het topje wat ze droeg hielp ook enorm mee. Kijk maar snel naar de prachtige pluspunten van Lisa Vol hieronder!

Lees ook: Foto: Zangeres Lisa van OG3NE stapt in slechts een handdoekje de douche uit

De ‘meiden’ van Lisa Vol knallen bijna uit haar topje

De…