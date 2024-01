Foto: Lies Zhara legt het hele internet plat met foto van nauwelijks bedekte troeven

De mooie influencer Lies Zhara heeft een foto geplaatst waar het hele internet gelijk verliefd op is geworden. Kijk maar mee!

Lies Zhara is een van de meest populaire influencers van het land. En dat komt grotendeels door alle mooie foto’s die ze plaatst online. Al haar fans worden helemaal wild bij het zien van de mooie plaatjes van Lies Zhara. En je kan ze ook geen ongelijk geven. Want de blondine staat ook gewoon heel erg goed op de foto. Dat is een talent dat ze vanuit zichzelf al heeft. Elke foto die Lies maakt, ziet er namelijk al goed uit. En je hebt maar weinig vrouwen bij wie dat zo natuurlijk gaat. Met haar nieuwste vakantie foto’s weet Lies Zhara het wel heel erg bont te maken.

Lees ook: Lies Zhara deelt smakelijke foto met twee enorme kokosnoten

Lies Zhara laat het meeste van zichzelf zien op strandfoto

Waar de influencer meestal nog wel een beetje haar mooie vormen verbergt achter een shirtje of een jurkje, heeft ze op de strandfoto’s die ze deelt met haar…