Foto: Lies Zhara laat haar joekels bijna uit shirtje knallen tijdens live-uitzending

Lies Zhara maakt er wel vaker een spannende boel van, maar met deze gewaagde outfit zoekt ze in het openbaar wel héél erg de grenzen op!

Van Lies Zhara zijn we onderhand wel wat gewend. De bloedhete influencer verwent ons namelijk wel vaker met de pikantste plaatjes en ook haar poses laten weinig aan de verbeelding over. Je zou dan ook denken dat niks ons meer kan verbazen. Nou, je dacht verkeerd. Daar hoef je alleen deze bloedhete foto maar voor te zien! Geloof ons maar: Lies Zhara overtreft zichzelf!

Fans Lies Zhara laat fans alles zien tijdens Radio 538 uitzending

Al zal je fans van Lies Zhara absoluut niet horen klagen. En hoe kan het ook anders? De heerlijke beelden beloven namelijk veel goeds voor de carrière van Lies Zhara. En hoe populairder ze is, hoe vaker wij van bloedhete kiekjes mogen genieten! Daar kan je alleen maar enthousiast van worden, toch? En populairder wordt ze zeker. Lies is onderhand niet alleen op TikTok te vinden, ook in de filmindustrie en nu de…