Foto: Lies Zhara laat enorme voorgevel bijna uit haar riskante topje ontsnappen

Lies Zhara weet wel hoe ze haar volgers moet laten genieten. Daar hoeft ze stiekem helemaal geen moeite voor te doen. Haar ‘vriendinnen’ knallen namelijk zonder dat ze het doorheeft uit haar topje…

Lies Zhara laat weinig aan de verbeelding over met pikant topje

Lies Zhara laat haar volgers altijd volop meegenieten met de avonturen die ze beleeft. Zo was ze recentelijk een paar dagen weg met het merk Steve Madden. De beelden die ze van deze dagen laat zien zijn om bij weg te dromen voor haar volgers. Op de eerste paar foto’s is Lies te zien terwijl ze van een etentje op een boot aan het genieten is. Lies had voor dit etentje besloten om een riskant topje aan te doen. Het topje van Lies liet weinig aan de verbeelding over voor haar volgers. Ze is te zien in een zwarte jurk met een extreem laag uitgesneden voorzijde. Die nog net haar voorgevel op haar plek weet te houden. Dat is geen misselijk uitzicht!

Over de foto’s van Lies kan wel gezegd worden dat Lies niet van de…