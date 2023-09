Foto: Lies Zhara laat één van haar ‘vriendinnen’ bijna uit zijkant van shirtje vallen

Influencer Lies Zhara is op reis in Albanië en deelt voor het slapen gaan nog even snelle een kiekje waarop één van haar troeven nét niet uit haar T-shirtje floept.

Lies Zhara krijgt een nachtkusje van haar ‘vriendin’ op Instagram

Wat zou jij doen als je een beeldschone influencer bent met twee enorme kalebassen? Als het aan Lies Zhara ligt, deel je dat dan online met al je volgers. Volgens Lies Zhara bepaal je namelijk zelf wat je van je lichaam wil posten. Helemaal gelijk, Lies! Gisteravond wenste ze haar volgers nog even een fijne nacht toe. Hierbij wilde één van haar ’vriendinnen’ ook graag nog even hallo zeggen. Dat is natuurlijk hartstikke gezellig en vinden wij natuurlijk helemaal niet erg. Lies Zhara geeft in haar Instagramstory aan dat ze inmiddels weer terug in Nederland is.

Lies Zhara maakt hete foto’s in Albanië

Aan de foto’s op haar Instagrampagina te zien was het de afgelopen week zeer warm in Albanië. Waarschijnlijk had ze het…